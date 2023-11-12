​Хавьер Дзанетти: «Диего - это поэзия, Лео - это наука футбола»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти красиво описал разницу между Диего Марадоной и Лионелем Месси - двумя величайшими футболистами в истории аргентинского футбола. Дзанетти считает, что их нельзя противопоставлять друг другу.

- Это игроки различных эпох, у них разная судьба, разная жизненная линия. Диего - это поэзия футбола, Лионель - это наука футбола, - цитирует слова Дзанетти

И Марадона, и Месси в различное время выступали за один и тот же клуб - «Барселона». Сейчас каталонцы сражаются с «Алавесом» в рамках тринадцатого тура испанского чемпионата.