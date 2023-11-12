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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» может возглавить Фабио Каннаваро

12 Ноября 2023 • 19:58 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Всё идёт к тому, что в ближайшее время Руди Гарсия будет уволен с должности главного тренера «Наполи». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, основными кандидатами на пост, который может стать вакантным, являются Фабио Каннаваро и Игор Тудор.

Каннаваро в воскресенье наблюдал за матчем «Наполи» против «Эмполи» (поражение 0:1) в компании владельца клуба Аурелио де Лаурентиса. 50-летний специалист находится без тренерской работы с февраля. В своё время Фабио представлял «Наполи» как футболист.

Что касается Тудора, то он тоже сейчас не имеет клубной прописки. Летом текущего года 45-летний хорват ушёл из «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Аурелио Де Лаурентис Наполи Кристиан Тудор ещё теги

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