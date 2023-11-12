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Чемпионат Италии. Серия А

​Названы три кандидата на должность тренера «Наполи»

12 Ноября 2023 • 19:46 Комментировать
Наполи
0:1
Эмполи

В ближайшее время в «Наполи» может смениться главный тренер. Аурелио де Лаурентис может принять решение об отставке Руди Гарсия после того, как в воскресенье команда на своём поле сенсационно проиграла «Эмполи» со счётом 0:1.

Как сообщает на своих страницах Football Italia, в числе кандидатов на пост рулевого «Наполи» находятся Игор Тудор, Фабио Каннаваро и Вальтер Маццарри.

На текущий момент «Наполи» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда проведёт в субботу, 25 ноября, – против «Аталанты» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Наполи Вальтер Маццарри Руди Гарсия Игор Тудор ещё теги

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