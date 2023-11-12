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​Хавьер Дзанетти: «Каждый год Лаутаро Мартинес делает шаг вперёд»

12 Ноября 2023 • 19:08 Комментировать

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти нахваливает своего соотечественника - аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса. Он считает, что тот с каждым годом делает шаг вперед, прогрессируя в своих выступлениях.

- Я вспоминаю его, когда он только пришел к нам. Он сразу понял, какая это возможность для его карьеры. Он примкнул к итальянской культуре футбола и к культуре «Интера». Каждый год он делает шаг вперед, - цитирует слова бывшего капитана миланского клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.

Лаутаро Мартинес выступает за миланский клуб с 2018 года.


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Интер Милан Хавьер Дзанетти Лаутаро Мартинес ещё теги
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