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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лацио» и «Рома» назвали составы на римское дерби

12 Ноября 2023 • 19:08 Комментировать
Лацио
0:0
Рома
1 3.00 X 3.10 2 2.60
1-й тайм

В воскресенье вечером в 12-м туре чемпионата Италии пройдёт дерби между «Лацио» и «Ромой».

Наставник «орлов» Маурицио Сарри выпустил на поле с первых минут таких игроков: Проведель, Лаццари, Патрик, Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Педро, Иммобиле.

Рулевой «волков» Жозе Моуринью, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Патрисиу, Манчини, Н’Дика, Льоренте, Карсдорп, Кристанте, Паредес, Спинаццола, Бове, Дибала, Лукаку.

Матч «Лацио» - «Рома» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио

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