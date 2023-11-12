​«Лацио» и «Рома» назвали составы на римское дерби

В воскресенье вечером в 12-м туре чемпионата Италии пройдёт дерби между «Лацио» и «Ромой».

Наставник «орлов» Маурицио Сарри выпустил на поле с первых минут таких игроков: Проведель, Лаццари, Патрик, Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Педро, Иммобиле.

Рулевой «волков» Жозе Моуринью, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Патрисиу, Манчини, Н’Дика, Льоренте, Карсдорп, Кристанте, Паредес, Спинаццола, Бове, Дибала, Лукаку.

Матч «Лацио» - «Рома» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.