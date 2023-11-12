Миранчук провёл полный матч за «Аталанту» впервые с марта 2022 года

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл все 90 минут в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».

Встреча между командами завершилась со счетом 1:1. Решающий мяч был забит полузащитником «Аталанты» Хонорато Эдерсоном уже в компенсированное время. 28-летний россиянин не смог отметиться голевыми действиями.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие лишь в семи матчах с учетом всех турниров и не записал в свой актив ни одного результативного балла.

На данный момент «Аталанта» занимает пятое место в Серия А, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют с «Наполи».