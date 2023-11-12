Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» переиграла конкурентов из «Болоньи»

12 Ноября 2023 • 19:05 Комментировать
Фиорентина
2:1
Болонья

В 12-м туре чемпионата Италии встретились середняки «Фиорентина» и «Болонья». Хозяева разыграли мяч до верного на 17-й минуте, и Джакомо Бонавентура отправил его в сетку. Фабьяно Паризи сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Джошуа Зиркзее с точки забил, а вратарь не угадал направление удара. В самом конце первого тайма гости провели еще одну результативную атаку, но гол Риккардо Орсолини отменили из-за офсайда. На 48-й минуте хозяева снова вели после удара с 11 метров от Николаса Гонсалеса. В оставшееся время особой остроты не было, 2:1 в итоге.

Флорентийцы делят пятое место с «Аталантой», соперник - седьмой.

Протокол игры  
Фиорентина2:1Болонья
(1:0) Бонавентура Джакомо17'  
  33'Зиркзее Джошуа (1:1)
(2:1) Гонсалес Николас48'  
Терраччиано ПьетроПаризи Фабьяно 46' (Раньери Лука ( 46') Миленкович НиколаМартинес Лукас IIБираги Кристиано 88' (Комуццо Пьетро ( 88') Мело Артур 78' (Лопес Максим ( 78') Дункан АльфредГонсалес НиколасБонавентура Джакомо  45' 90' (Мина Йерри ( 90') Куаме КристианНзола М'Бала 46' (Иконе Жонатан ( 46')
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКристенсен ОливерМандрагора РоландоСоттиль РиккардоПьероцци НикколоБрекало ЙосипБарак Антонин
Скорупски ЛукашПош Штефан 76' (Ликояннис Хараламбос ( 76') Бёкема СэмКалафьори РикардоКристиансен Виктор 76' (Лукуми Джон ( 76') Фройлер Ремо 70' (Моро Никола ( 70') Эбишер Мишель  45'Орсолини Риккардо 70' (Ндой Дан ( 70') Фергюсон ЛьюисСалемакерс Алексис  36'Зиркзее Джошуа 83' (Ван Хойдонк Сидней ( 83')
Запасные: Урбаньски КацперКорацца ТоммазоБаньолини НиколаФаббиан ДжованниБонифаци КевинРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
12 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Фиорентина

Новости по матчу

06 Ноября
16:53
«Болонья» предложила Мотте новый контракт
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Эмполи Эмполи
0
1
1.26 6.60 11.00
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
2
1
1.99 3.85 3.75
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Аталанта Аталанта
1
1
3.30 3.40 2.29
Видео
13 мин
Лацио Лацио
Рома Рома
0
0
2.75 3.30 2.70
Видео
12.11.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Фрозиноне Фрозиноне
1.26 6.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
19:59 · Италия. Серия А
​Хавьер Дзанетти: «Диего - это поэзия, Лео - это наука футбола»
19:58 · Италия. Серия А
​«Наполи» может возглавить Фабио Каннаваро
19:46 · Италия. Серия А
​Названы три кандидата на должность тренера «Наполи»
19:30 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:08 · Италия. Серия А
​Хавьер Дзанетти: «Каждый год Лаутаро Мартинес делает шаг вперёд»
19:08 · Италия. Серия А
​«Лацио» и «Рома» назвали составы на римское дерби
19:07 · Италия. Серия А
Миранчук провёл полный матч за «Аталанту» впервые с марта 2022 года
19:05 · Италия. Серия А
«Фиорентина» переиграла конкурентов из «Болоньи»
18:56 · Италия. Серия А
«Аталанта» с Миранчуком едва не проиграла «Удинезе»
17:32 · Италия. Серия А
​В «Наполи» обсуждают возможную отставку Руди Гарсии
16:42 · Италия. Серия А
​Руди Гарсию могут уволить из «Наполи» в ближайшие часы 2
16:40 · Италия. Серия А
Миранчук впервые в сезоне попал в стартовый состав «Аталанты»
16:30 · Италия. Серия А
«Наполи» провалил домашний матч с аутсайдером и остался ни с чем
16:30 · Италия. Серия А
«Удинезе» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:47 · Италия. Серия А
​«Интер» повысит заплату Лаутаро Мартинесу
Все новости
Рекомендуем