«Фиорентина» переиграла конкурентов из «Болоньи»

В 12-м туре чемпионата Италии встретились середняки «Фиорентина» и «Болонья». Хозяева разыграли мяч до верного на 17-й минуте, и Джакомо Бонавентура отправил его в сетку. Фабьяно Паризи сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Джошуа Зиркзее с точки забил, а вратарь не угадал направление удара. В самом конце первого тайма гости провели еще одну результативную атаку, но гол Риккардо Орсолини отменили из-за офсайда. На 48-й минуте хозяева снова вели после удара с 11 метров от Николаса Гонсалеса. В оставшееся время особой остроты не было, 2:1 в итоге.
Флорентийцы делят пятое место с «Аталантой», соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Бонавентура Джакомо17'
|33'Зиркзее Джошуа (1:1)
|(2:1) Гонсалес Николас48'
Терраччиано Пьетро•Паризи Фабьяно46' (Раньери Лука (46') •Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Бираги Кристиано88' (Комуццо Пьетро (88') •Мело Артур78' (Лопес Максим (78') •Дункан Альфред•Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо 45'90' (Мина Йерри (90') •Куаме Кристиан•Нзола М'Бала46' (Иконе Жонатан (46')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан76' (Ликояннис Хараламбос (76') •Бёкема Сэм•Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор76' (Лукуми Джон (76') •Фройлер Ремо70' (Моро Никола (70') •Эбишер Мишель• 45'Орсолини Риккардо70' (Ндой Дан (70') •Фергюсон Льюис•Салемакерс Алексис• 36'Зиркзее Джошуа83' (Ван Хойдонк Сидней (83')
12 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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