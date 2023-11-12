«Фиорентина» переиграла конкурентов из «Болоньи»

В 12-м туре чемпионата Италии встретились середняки «Фиорентина» и «Болонья». Хозяева разыграли мяч до верного на 17-й минуте, и Джакомо Бонавентура отправил его в сетку. Фабьяно Паризи сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Джошуа Зиркзее с точки забил, а вратарь не угадал направление удара. В самом конце первого тайма гости провели еще одну результативную атаку, но гол Риккардо Орсолини отменили из-за офсайда. На 48-й минуте хозяева снова вели после удара с 11 метров от Николаса Гонсалеса. В оставшееся время особой остроты не было, 2:1 в итоге.

Флорентийцы делят пятое место с «Аталантой», соперник - седьмой.