«Аталанта» с Миранчуком едва не проиграла «Удинезе»

Застрявший у зоны вылета «Удинезе» принимал «Аталанту» в 12-м туре Серии А. Гости почти в два раза чаще контролировали мяч, но никакой остроты не создавали. На 31-й минуте пенальти в пользу хозяев, и Исаак Саксесс не оправдал фамилию, нанеся удар в штангу. На 44-й минуте Лазар Самарджич издали стрельнул в перекладину. А вот Уолас открыл счет благодаря рикошету. «Аталанта» провела слабый матч, но в компенсированное время ушла от поражения благодаря удару головой Хонорато Эдерсона - 1:1. Бергамаски делят пятое место, противник - 16-й.
Алексей Миранчук после ударного короткого отрезка в еврокубковом матче вышел сегодня с первых минут и провел весь поединок.
Протокол игры
|(1:0) Уолас Соуза44'
|90'Эдерсон Хонорато (1:1)
Сильвестри Марко•Феррейра Жоау 41'77' (Кристенсен Томас (77') •Бийол Яка• 77'Перес Неуэн•Эбоселе Фести•Самарджич Лазар83' (Товен Флорьян (83') •Уолас Соуза•Пайеро Мартин71' (Ловрич Санди (71') •Земура Джордан83' (Камара Ассан (83') •Перейра Роберто•Саксесс Исаак82' (Лукка Лоренцо (82')
Карнесекки Марко•Де Рон Мартен• 89'Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Хатебур Ханс 37'51' (Хольм Эмиль (51'•Дзаппакоста Давиде83') •Баккер Митчел65' (Цортеа Надир (65') •Копмейнерс Тëн• 59'Эдерсон Хонорато•Миранчук Алексей•Муриэль Луис46' (Скамакка Джанлука (46') •Пашалич Марио46' (Лукман Адемола (46')
12 ноября.
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