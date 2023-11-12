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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» с Миранчуком едва не проиграла «Удинезе»

12 Ноября 2023 • 18:56 Комментировать
Удинезе
1:1
Аталанта

Застрявший у зоны вылета «Удинезе» принимал «Аталанту» в 12-м туре Серии А. Гости почти в два раза чаще контролировали мяч, но никакой остроты не создавали. На 31-й минуте пенальти в пользу хозяев, и Исаак Саксесс не оправдал фамилию, нанеся удар в штангу. На 44-й минуте Лазар Самарджич издали стрельнул в перекладину. А вот Уолас открыл счет благодаря рикошету. «Аталанта» провела слабый матч, но в компенсированное время ушла от поражения благодаря удару головой Хонорато Эдерсона - 1:1. Бергамаски делят пятое место, противник - 16-й.

Алексей Миранчук после ударного короткого отрезка в еврокубковом матче вышел сегодня с первых минут и провел весь поединок.

Протокол игры  
Удинезе1:1Аталанта
(1:0) Уолас Соуза44'  
  90'Эдерсон Хонорато (1:1)
Сильвестри МаркоФеррейра Жоау  41' 77' (Кристенсен Томас ( 77') Бийол Яка  77'Перес НеуэнЭбоселе ФестиСамарджич Лазар 83' (Товен Флорьян ( 83') Уолас СоузаПайеро Мартин 71' (Ловрич Санди ( 71') Земура Джордан 83' (Камара Ассан ( 83') Перейра РобертоСаксесс Исаак 82' (Лукка Лоренцо ( 82')
Запасные: Камара ЭтьенСаррага ОйерПаделли ДаниэлеКина ДомингушСоуса ВивальдоТиквич АнтониоМасина АдамОкойе МадукаПафунди СимонеАке Марли
Карнесекки МаркоДе Рон Мартен  89'Джимсити БератКолашинац СеадХатебур Ханс  37' 51' (Хольм Эмиль ( 51'Дзаппакоста Давиде 83') Баккер Митчел 65' (Цортеа Надир ( 65') Копмейнерс Тëн  59'Эдерсон ХоноратоМиранчук АлексейМуриэль Луис 46' (Скамакка Джанлука ( 46') Пашалич Марио 46' (Лукман Адемола ( 46')
Запасные: Адопо НдариРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо Хуан
12 ноября.

 

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