«Аталанта» с Миранчуком едва не проиграла «Удинезе»

Застрявший у зоны вылета «Удинезе» принимал «Аталанту» в 12-м туре Серии А. Гости почти в два раза чаще контролировали мяч, но никакой остроты не создавали. На 31-й минуте пенальти в пользу хозяев, и Исаак Саксесс не оправдал фамилию, нанеся удар в штангу. На 44-й минуте Лазар Самарджич издали стрельнул в перекладину. А вот Уолас открыл счет благодаря рикошету. «Аталанта» провела слабый матч, но в компенсированное время ушла от поражения благодаря удару головой Хонорато Эдерсона - 1:1. Бергамаски делят пятое место, противник - 16-й.

Алексей Миранчук после ударного короткого отрезка в еврокубковом матче вышел сегодня с первых минут и провел весь поединок.