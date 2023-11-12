​В «Наполи» обсуждают возможную отставку Руди Гарсии

В воскресенье «Наполи» проиграл «Эмполи» на своём поле со счётом 0:1. Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис покинул стадион ещё до финального свистка, на что обращает внимание инсайдер Фабрицио Романо. В социальных сетях он пишет о том, что в «Наполи» сейчас обсуждают возможную отставку Руди Гарсии с поста главного тренера команды.

Стоит сказать, что информация о возможной смене тренера в «Наполи» впервые появилась примерно месяц назад. Недавно же сообщалось, что Гарсию уволят в случае неудачного результата в матче с «Эмполи».

«Наполи» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.