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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Наполи» обсуждают возможную отставку Руди Гарсии

12 Ноября 2023 • 17:32 Комментировать
Наполи
0:1
Эмполи

В воскресенье «Наполи» проиграл «Эмполи» на своём поле со счётом 0:1. Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис покинул стадион ещё до финального свистка, на что обращает внимание инсайдер Фабрицио Романо. В социальных сетях он пишет о том, что в «Наполи» сейчас обсуждают возможную отставку Руди Гарсии с поста главного тренера команды.

Стоит сказать, что информация о возможной смене тренера в «Наполи» впервые появилась примерно месяц назад. Недавно же сообщалось, что Гарсию уволят в случае неудачного результата в матче с «Эмполи».

«Наполи» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
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