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Чемпионат Италии. Серия А

​Руди Гарсию могут уволить из «Наполи» в ближайшие часы

12 Ноября 2023 • 16:42 Комментировать (1)
Наполи
0:1
Эмполи
окончен

В воскресенье «Наполи» разочаровал своих болельщиков. Команда Руди Гарсии с минимальным счётом 0:1 проиграла «Эмполи», причём на своём поле. Этот результат позволил «синим» выбраться из зоны вылета, в то время как неаполитанцы пока остаются четвёртыми.

Уже в ближайшие часы Руди Гарсия может быть уволен с должности главного тренера «Наполи». На днях сообщалось, что Аурелио де Лаурентис может принять решение об отставке Гарсии в случае неудачи в игре против «Эмполи». И вот неудача случилась.

Следующий матч итальянской Серии А «Наполи» проведёт 25 ноября – против «Аталанты» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия

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Комментарии (1)
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InterSan
12 Ноября 2023 в 16:58
Ну, чего и следовало ожидать - второй сезон Победителя.
Нужно было распродать всех летом - не обидно было бы хоть. А на вырученные деньги - можно было команду на перспективу строить.
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