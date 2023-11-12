​Руди Гарсию могут уволить из «Наполи» в ближайшие часы

В воскресенье «Наполи» разочаровал своих болельщиков. Команда Руди Гарсии с минимальным счётом 0:1 проиграла «Эмполи», причём на своём поле. Этот результат позволил «синим» выбраться из зоны вылета, в то время как неаполитанцы пока остаются четвёртыми.

Уже в ближайшие часы Руди Гарсия может быть уволен с должности главного тренера «Наполи». На днях сообщалось, что Аурелио де Лаурентис может принять решение об отставке Гарсии в случае неудачи в игре против «Эмполи». И вот неудача случилась.

Следующий матч итальянской Серии А «Наполи» проведёт 25 ноября – против «Аталанты» на поле соперника.