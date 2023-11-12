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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук впервые в сезоне попал в стартовый состав «Аталанты»

12 Ноября 2023 • 16:40 Комментировать
Удинезе
0:0
Аталанта
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1-й тайм

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет с первых минут в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».

По решению главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, стартовый состав команды выглядит следующим образом: Карнесекки (вр), де Рон, Джимсити, Колашинац, Хатебур, Баккер, Эдерсон, Копмейнерс, Пашалич, Миранчук, Муриэль.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук выходил лишь на замену, приняв участие в пяти матчах во всех турнирах. Стоит сказать, что на счету россиянина пока нет результативных очков.

Начало встречи «Удинезе» - «Аталанта» запланировано на 17:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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