Миранчук впервые в сезоне попал в стартовый состав «Аталанты»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет с первых минут в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».

По решению главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, стартовый состав команды выглядит следующим образом: Карнесекки (вр), де Рон, Джимсити, Колашинац, Хатебур, Баккер, Эдерсон, Копмейнерс, Пашалич, Миранчук, Муриэль.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук выходил лишь на замену, приняв участие в пяти матчах во всех турнирах. Стоит сказать, что на счету россиянина пока нет результативных очков.

Начало встречи «Удинезе» - «Аталанта» запланировано на 17:00 по московскому времени.

