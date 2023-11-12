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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» провалил домашний матч с аутсайдером и остался ни с чем

12 Ноября 2023 • 16:30 Комментировать
Наполи
0:1
Эмполи
окончен

В воскресенье «Наполи» принимал «Эмполи», предпоследний коллектив Серии А. На 28-й минуте Джованни Симеоне открыл счет, но ВАР подсказал арбитру, что был офсайд. Лиш на 89-й минуте был следующий опасный момент, но Хвича Кварацхелия не пробил голкипера. В компенсированное время Виктор Коваленко шокировал хозяев - 0:1.

«Наполи» остается четвертым, а противник выбрался из зоны вылета.

Протокол игры  
Наполи0:1Эмполи
  90'Коваленко Виктор (0:1)
Голлини ПьерлуиджиДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЭстигор ЛеоОливера Матиас 84' (Руй Мариу ( 84') Замбо-Ангисса Андре-Франк 73' (Каюсте Йенс ( 73'  90') Лоботка СтаниславПолитано Маттео 73' (Линдстрём Йеспер ( 73') Распадори ДжакомоЭлмас Эльиф 54' (Зелиньски Пётр ( 54') Симеоне Джованни 54' (Кварацхелия Хвича ( 54')
Запасные: Гаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертКонтини НикитаНатанЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли Алессандро
Бериша ЭтритБерешиньски Бартош 63' (Гьяси Эммануэль ( 63') Исмайли АрдианЛуперто СебастьяноКакаче ЛибератоФаццини Якопо 71' (Коваленко Виктор ( 71') Раноккья Филиппо 80' (Мальдини Даниэль ( 80') Мале ЮссефКамбьяги Николо 63' (Эбюэхи Тайронн ( 63') Капуто ФранческоКанчельери Маттео  78' 80' (Грасси Альберто ( 80')
Запасные: Марин РэзванБастони СимонеШпенди СтивенКаприле ЭлияДестро МаттиаПеризан СамуэлеГуарино Габриэль
12 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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