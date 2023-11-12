«Наполи» провалил домашний матч с аутсайдером и остался ни с чем

В воскресенье «Наполи» принимал «Эмполи», предпоследний коллектив Серии А. На 28-й минуте Джованни Симеоне открыл счет, но ВАР подсказал арбитру, что был офсайд. Лиш на 89-й минуте был следующий опасный момент, но Хвича Кварацхелия не пробил голкипера. В компенсированное время Виктор Коваленко шокировал хозяев - 0:1.
«Наполи» остается четвертым, а противник выбрался из зоны вылета.
Протокол игры
|90'Коваленко Виктор (0:1)
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Эстигор Лео•Оливера Матиас84' (Руй Мариу (84') •Замбо-Ангисса Андре-Франк73' (Каюсте Йенс (73') • 90'Лоботка Станислав•Политано Маттео73' (Линдстрём Йеспер (73') •Распадори Джакомо•Элмас Эльиф54' (Зелиньски Пётр (54') •Симеоне Джованни54' (Кварацхелия Хвича (54')
Бериша Этрит•Берешиньски Бартош63' (Гьяси Эммануэль (63') •Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато•Фаццини Якопо71' (Коваленко Виктор (71') •Раноккья Филиппо80' (Мальдини Даниэль (80') •Мале Юссеф•Камбьяги Николо63' (Эбюэхи Тайронн (63') •Капуто Франческо•Канчельери Маттео 78'80' (Грасси Альберто (80')
12 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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