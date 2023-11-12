«Наполи» провалил домашний матч с аутсайдером и остался ни с чем

В воскресенье «Наполи» принимал «Эмполи», предпоследний коллектив Серии А. На 28-й минуте Джованни Симеоне открыл счет, но ВАР подсказал арбитру, что был офсайд. Лиш на 89-й минуте был следующий опасный момент, но Хвича Кварацхелия не пробил голкипера. В компенсированное время Виктор Коваленко шокировал хозяев - 0:1.

«Наполи» остается четвертым, а противник выбрался из зоны вылета.