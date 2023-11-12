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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» повысит заплату Лаутаро Мартинесу

12 Ноября 2023 • 15:47 Комментировать
Интер Милан
...
Фрозиноне
1 1.20 X 7.40 2 14.00
Через 5 ч. 38 мин.

Нападающий Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта с «Интером». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 26-летний футболист подпишет трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2027/2028. Действующий же договор истекает посреди 2026 года.

Отмечается, что сейчас Мартинес зарабатывает 6 миллионов евро за сезон. Новый же контракт предусматривает повышение зарплаты аргентинца до 8 миллионов евро в год. Ради Лаутаро «нерадзурри» нарушат свой потолок зарплат.

В 15 матчах сезона 2023/2024 Лаутаро Мартинес записал на свой счёт 14 голов и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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