​«Интер» повысит заплату Лаутаро Мартинесу

Нападающий Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта с «Интером». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 26-летний футболист подпишет трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2027/2028. Действующий же договор истекает посреди 2026 года.

Отмечается, что сейчас Мартинес зарабатывает 6 миллионов евро за сезон. Новый же контракт предусматривает повышение зарплаты аргентинца до 8 миллионов евро в год. Ради Лаутаро «нерадзурри» нарушат свой потолок зарплат.

В 15 матчах сезона 2023/2024 Лаутаро Мартинес записал на свой счёт 14 голов и два результативных паса на партнёров.