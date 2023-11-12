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Чемпионат Италии. Серия А

​Теннисист Джокович сделал фото с игроками «Ювентуса» фото

12 Ноября 2023 • 14:26 Комментировать
Ювентус
2:1
Кальяри

Один из лучших теннисистов в истории – серб Новак Джокович – посетил субботний матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кальяри». После игры Джокович сделал фото со своими соотечественниками, которые выступают за «старую синьору» - с Филипом Костичем и Душаном Влаховичем.

 

Напомним, что «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1. Прямо сейчас команда Массимилиано Аллегри занимает первое место в турнирной таблице Серии А, но в воскресенье вечером обойти туринцев может «Интер».

Следующий матч «Ювентус» проведёт 26 ноября – против «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
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