Один из лучших теннисистов в истории – серб Новак Джокович – посетил субботний матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кальяри». После игры Джокович сделал фото со своими соотечественниками, которые выступают за «старую синьору» - с Филипом Костичем и Душаном Влаховичем.

Напомним, что «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1. Прямо сейчас команда Массимилиано Аллегри занимает первое место в турнирной таблице Серии А, но в воскресенье вечером обойти туринцев может «Интер».

Следующий матч «Ювентус» проведёт 26 ноября – против «Интера».