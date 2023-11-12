Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес назвал самый важный гол в карьере

12 Ноября 2023 • 13:47 Комментировать

Чилийский форвард Алексис Санчес, выступающий сейчас в чемпионате Италии за миланский «Интер», назвал свой самый важный гол в карьере.

«Самый важный гол я забил в финале Кубка Америки против сборной Аргентины. Этот мяч помог моей команде стать победителем турнира. Еще могу выделить гол мадридскому «Реалу» в «эль класико» и мяч на 121-й минуте Суперкубка Италии в ворота туринского «Ювентуса», - цитирует 34-летнего нападающего пресс-служба «нерадзурри».

Напомним, что Санчес вернулся в «Интер» минувшим летом. Нападающий подписал с итальянским клубом трудовой договор до конца сезона-2023/2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11.23 в 14:30
Наполи Наполи
Эмполи Эмполи
1.26 6.60 11.00
Видео
12.11.23 в 17:00
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
1.99 3.85 3.75
Видео
12.11.23 в 17:00
Удинезе Удинезе
Аталанта Аталанта
3.30 3.40 2.29
Видео
12.11.23 в 20:00
Лацио Лацио
Рома Рома
2.75 3.30 2.70
Видео
12.11.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Фрозиноне Фрозиноне
1.26 6.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
14:01 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук ответил на вопрос о возвращении брата в «Локомотив»
14:00 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:47 · Италия. Серия А
Алексис Санчес назвал самый важный гол в карьере
13:46 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»: «Ничего советовать не буду, у него есть своя голова»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «Буду безумно рад возвращению Миранчука в «Локомотив»
03:50 · Германия. 2-я бундеслига
«Милан» продолжает следить за талантом из «Шальке»
03:38 · Италия. Серия А
Джокович посетил матч «Ювентуса»
03:13 · Италия. Серия А
​Квальярелла: «После 30 начинаешь играть мудрее»
02:21 · Италия. Серия А
​Филиппо Индзаги: «Милан» провёл прекрасный матч против «ПСЖ»
01:52 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Рад победе, важно держать темп»
01:11 · Италия. Серия А
«Монца» с «Торино» набрали по очку
00:33 · Италия. Серия А
Пиоли – о травмах «Милана»: «Я не знаю, как это объяснить»
00:22 · Италия. Серия А
Раньери: «Ювентус» будет бороться за чемпионство»
11 Ноября
23:45 · Италия. Серия А
Рейндерс забил - и «Милан» вырвался вперёд в своеобразном противостоянии с «Интером»
22:30 · Италия. Серия А
Бремер: «Интер» – отличная команда, но «Ювентус» полон решимости»
Все новости
Рекомендуем