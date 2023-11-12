Алексис Санчес назвал самый важный гол в карьере

Чилийский форвард Алексис Санчес, выступающий сейчас в чемпионате Италии за миланский «Интер», назвал свой самый важный гол в карьере.

«Самый важный гол я забил в финале Кубка Америки против сборной Аргентины. Этот мяч помог моей команде стать победителем турнира. Еще могу выделить гол мадридскому «Реалу» в «эль класико» и мяч на 121-й минуте Суперкубка Италии в ворота туринского «Ювентуса», - цитирует 34-летнего нападающего пресс-служба «нерадзурри».

Напомним, что Санчес вернулся в «Интер» минувшим летом. Нападающий подписал с итальянским клубом трудовой договор до конца сезона-2023/2024.