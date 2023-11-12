«Лацио» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лацио - Рома
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Протокол игры
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Патрик•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Гендузи Маттео•Катальди Данило•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Педро Родригес
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Льоренте Диего•Н'Дика Эван•Карсдорп Рик•Кристанте Бриан•Паредес Леандро•Бове Эдоардо•Спинаццола Леонардо•Дибала Пауло•Лукаку Ромелу
12 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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