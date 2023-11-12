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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Ноября 2023 • 16:30 Комментировать
Удинезе
0:0
Аталанта
1 4.15 X 3.55 2 1.95
1-й тайм

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» принимает «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Удинезе0:0Аталанта
Сильвестри МаркоФеррейра ЖоауБийол ЯкаПерес НеуэнЭбоселе ФестиСамарджич ЛазарУолас СоузаПайеро МартинЗемура ДжорданПерейра РобертоСаксесс Исаак
Запасные: Товен ФлорьянКамара ЭтьенЛоврич СандиСаррага ОйерПаделли ДаниэлеКина ДомингушСоуса ВивальдоЛукка ЛоренцоТиквич АнтониоМасина АдамОкойе МадукаПафунди СимонеКамара АссанАке МарлиКристенсен Томас
Карнесекки МаркоДе Рон МартенДжимсити БератКолашинац СеадХатебур ХансБаккер МитчелЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнПашалич МариоМиранчук АлексейМуриэль Луис
Запасные: Лукман АдемолаЦортеа НадирСкамакка ДжанлукаХольм ЭмильАдопо НдариРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо ХуанДзаппакоста Давиде
12 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Аталанта

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УДИНЕЗЕ АТАЛАНТА
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1.26 6.60 11.00
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1.99 3.85 3.75
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8 мин
Удинезе Удинезе
Аталанта Аталанта
0
0
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