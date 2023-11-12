«Удинезе» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Удинезе - Аталанта
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Протокол игры
Сильвестри Марко•Феррейра Жоау•Бийол Яка•Перес Неуэн•Эбоселе Фести•Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Пайеро Мартин•Земура Джордан•Перейра Роберто•Саксесс Исаак
Карнесекки Марко•Де Рон Мартен•Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Хатебур Ханс•Баккер Митчел•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио•Миранчук Алексей•Муриэль Луис
12 ноября.
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