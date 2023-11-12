«Наполи» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Эмполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Эмполи
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Протокол игры
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Эстигор Лео•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Политано Маттео•Распадори Джакомо•Элмас Эльиф•Симеоне Джованни
Бериша Этрит•Берешиньски Бартош•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато•Фаццини Якопо•Раноккья Филиппо•Мале Юссеф•Камбьяги Николо•Капуто Франческо•Канчельери Маттео
12 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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