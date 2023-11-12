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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Ноября 2023 • 14:00 Комментировать
Наполи
0:0
Эмполи
1 1.25 X 6.80 2 12.00
2-й тайм

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Эмполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Наполи - Эмполи

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:0Эмполи
Голлини ПьерлуиджиДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЭстигор ЛеоОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславПолитано МаттеоРаспадори ДжакомоЭлмас ЭльифСимеоне Джованни
Запасные: Кварацхелия ХвичаРуй МариуГаэтано ДжанлукаЗелиньски ПётрИдасяк ГубертКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперНатанЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроКаюсте Йенс
Бериша ЭтритБерешиньски БартошИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноКакаче ЛибератоФаццини ЯкопоРаноккья ФилиппоМале ЮссефКамбьяги НиколоКапуто ФранческоКанчельери Маттео
Запасные: Марин РэзванБастони СимонеГрасси АльбертоЭбюэхи ТайроннШпенди СтивенКоваленко ВикторМальдини ДаниэльКаприле ЭлияДестро МаттиаПеризан СамуэлеГуарино ГабриэльГьяси Эммануэль
12 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Наполи

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