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Чемпионат Италии. Серия А

Джокович посетил матч «Ювентуса»

12 Ноября 2023 • 03:38 Комментировать
Ювентус
2:1
Кальяри

В двенадцатом туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» обыграл на своем поле гостей с Сардинии - «Кальяри». Среди гостей, наблюдавших за очередной победой подопечных Масисмилиано Аллегри, был высокий гость - причем во всех смыслах.

Речь о сербском супертеннисисте Новаке Джоковиче, который, хоть и болеет за другой итальянский клуб, «Милан», тем не менее, не стал лететь в Лечче, а предпочел отправиться поближе, на стадион «Ювентуса».

Дело в том, что Джокович оказался в Турине для участия в турнире категории ATP 1000, и решил совместить приятное с полезным - посмотреть на то, как действуют конкуренты «Милана». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Новак Джокович

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Сегодня, 12 Ноября
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