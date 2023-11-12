​Квальярелла: «После 30 начинаешь играть мудрее»

Ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла, который завершил карьеру минувшим летом, рассказал о том, почему, по его мнению, такие игроки, как Оливье Жиру и Чиро Иммобиле, становятся все лучше с годами.

По его мнению, причина в том, что со временем игроки становятся мудрее, при этом сохраняя приличные физические кондиции.

- Жиру и Иммобиле? Когда тебе за тридцать, то приходит некая особая степень взросления, когда ты лучше, эффективнее бегаешь, больше используешь голову, и спокойнее относишься к критике, которая является частью игры, - цитирует слова Квальяреллы pianetamilan.it.