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Чемпионат Италии. Серия А

​Квальярелла: «После 30 начинаешь играть мудрее»

12 Ноября 2023 • 03:13 Комментировать

Ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла, который завершил карьеру минувшим летом, рассказал о том, почему, по его мнению, такие игроки, как Оливье Жиру и Чиро Иммобиле, становятся все лучше с годами.

По его мнению, причина в том, что со временем игроки становятся мудрее, при этом сохраняя приличные физические кондиции.

- Жиру и Иммобиле? Когда тебе за тридцать, то приходит некая особая степень взросления, когда ты лучше, эффективнее бегаешь, больше используешь голову, и спокойнее относишься к критике, которая является частью игры, - цитирует слова Квальяреллы pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Квальярелла Оливье Жиру Чиро Иммобиле ещё теги
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