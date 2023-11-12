​Филиппо Индзаги: «Милан» провёл прекрасный матч против «ПСЖ»

В начале недели итальянский «Милан» обыграл в четвертом туре Лиги чемпионов французский «ПСЖ». Этим очень доволен человек, принесший «Милану» последнюю победу в самом престижном клубном турнире Европы - два мяча Филиппо Индзаги принесли в 2007 году победу над «Ливерпулем». Он похвалил «Милан» - но и своего брата, тренирующего «Интер», также.

- «Милан» провел прекрасный матч против «ПСЖ», но и Симоне еще раз показал, что он - один из лучших тренеров Европы. Это была прекрасная неделя для итальянского футбола, жаль только, я не смог выиграть, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.