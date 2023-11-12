​Аллегри: «Рад победе, важно держать темп»

В двенадцатом туре итальянского чемпионата «Ювентус» обыграл «Кальяри», и наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри доволен результатом игры.

- Было важно выиграть, удерживать темп, не подпускать преследователей и не отставать от «Интера». «Кальяри» набрал ход в последнее время, так что выиграть у него было непросто. К сожалению, при счете 2:0 команда чуть встала, потом пропустили гол, но он, к счастью, не повлиял на наши три очка, - цитирует слова наставника туринского клуба Juvenews.eu.

В следующем туре чемпионата «Ювентус» сразится с миланским «Интером».