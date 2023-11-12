«Монца» с «Торино» набрали по очку

В последнем субботнем матче 12-го тура Серии А «Монца» принимала «Торино». На 55-й минуте Иван Илич завершил атаку гостей результативным ударом. Соперник достаточно быстро отыгрался после грубой ошибки Гвидаса Гвинейтиса, и Андреа Колпани записал свое имя на табло.
1:1, «Монца» делит седьмое место, у противника на одно очко меньше.
Протокол игры
|55'Илич Иван (0:1)
|(1:1) Колпани Андреа65'
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило90' (Перейра Педру II (90') •Кальдирола Лука•Карбони Андреа•Чиурриа Патрик58' (Биринделли Самуэле (58') •Кирьякопулос Георгиос• 69'Бондо Варрен58' (Мота Дани (58') •Гальярдини Роберто•Колпани Андреа81' (Карбони Валентин (81') • 89'Пессина Маттео•Коломбо Лоренцо
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен86' (Радоньич Неманья (86') • 90'Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо72' (Зима Давид (72') •Белланова Рауль•Линетти Кароль34' (Гинейтис Гвидас (34') • 67'Илич Иван•Влашич Никола•Лазаро Валентино•Санабрия Антонио86' (Войвода Мергим (86') •Сапата Дуван
11 ноября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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