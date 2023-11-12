«Монца» с «Торино» набрали по очку

В последнем субботнем матче 12-го тура Серии А «Монца» принимала «Торино». На 55-й минуте Иван Илич завершил атаку гостей результативным ударом. Соперник достаточно быстро отыгрался после грубой ошибки Гвидаса Гвинейтиса, и Андреа Колпани записал свое имя на табло.

1:1, «Монца» делит седьмое место, у противника на одно очко меньше.