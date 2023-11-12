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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» с «Торино» набрали по очку

12 Ноября 2023 • 01:11 Комментировать
Монца
1:1
Торино
окончен

В последнем субботнем матче 12-го тура Серии А «Монца» принимала «Торино». На 55-й минуте Иван Илич завершил атаку гостей результативным ударом. Соперник достаточно быстро отыгрался после грубой ошибки Гвидаса Гвинейтиса, и Андреа Колпани записал свое имя на табло.

1:1, «Монца» делит седьмое место, у противника на одно очко меньше.

Протокол игры  
Монца1:1Торино
  55'Илич Иван (0:1)
(1:1) Колпани Андреа65'  
Ди Грегорио МикелеД'Амброзио Данило 90' (Перейра Педру II ( 90') Кальдирола ЛукаКарбони АндреаЧиурриа Патрик 58' (Биринделли Самуэле ( 58') Кирьякопулос Георгиос  69'Бондо Варрен 58' (Мота Дани ( 58') Гальярдини РобертоКолпани Андреа 81' (Карбони Валентин ( 81'  89') Пессина МаттеоКоломбо Лоренцо
Запасные: Читтадини ДжорджоФеррарис АндреаАкпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроКарбони ФранкоМарич МиркоМачин ХосеБетелла ДавидеЛаманна ЭугениоГори СтефаноДонати Джулио
Милинкович-Савич ВаняТамез Адриен 86' (Радоньич Неманья ( 86'  90') Буонджорно АлессандроРодригес Рикардо 72' (Зима Давид ( 72') Белланова РаульЛинетти Кароль 34' (Гинейтис Гвидас ( 34'  67') Илич ИванВлашич НиколаЛазаро ВалентиноСанабрия Антонио 86' (Войвода Мергим ( 86') Сапата Дуван
Запасные: Сазонов СабаСек ДембаДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроКарамо ЯннСоппи БрэндонПопа МихайAnge N'Guessan
11 ноября. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Монца

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