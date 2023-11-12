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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли – о травмах «Милана»: «Я не знаю, как это объяснить»

12 Ноября 2023 • 00:33 Комментировать
Лечче
2:2
Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о проблемах команды с травмами.

Уже на десятой минуте матча против «Лечче» (2:2) поле был вынужден покинуть лидер атаки «россонери» Рафаэл Леау. Подобная участь постигла и Давиде Калабрию, которого заменили в перерыве. По данным итальянских СМИ, с начала сезона игроки «Милана» получили уже 16 различных мышечных травм.

«Это правда, у нас действительно много травм такого характера, и я, честно говоря, не могу это объяснить. На мой взгляд, это не может быть просто неудачным стечением обстоятельств. Уровень физического и психического стресса повышается из-за частых игр, что тоже не может не влиять на травматичность футболистов», – цитирует Calciomercato Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
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