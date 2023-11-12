Раньери: «Ювентус» будет бороться за чемпионство»

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери высоко оценил уровень «Ювентуса».

Коллектив Массимилиано Аллегри одолел «Кальяри» в родных стенах со счётом 2:1 благодаря голам Глейсона Бремера и Даниэле Ругани, забитым на 60-й и 70-й минутах соответственно. «Бьянконери» возглавили турнирную таблицу, набрав 29 очков после 12 туров, однако у «Интера», отстающего на один балл, остаётся матч в запасе.

«Нас, тренеров, иногда можно считать величайшими лжецами в мире. Аллегри часто говорит, что цель «Ювентуса» – четвёртое место, но очевидно, что эта команда будет бороться за чемпионство», – приводит журналист Николо Скира высказывание Раньери.