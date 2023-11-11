Рейндерс забил - и «Милан» вырвался вперёд в своеобразном противостоянии с «Интером»

В двенадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть «Лечче», но зато свой первый гол в составе клуба забил перешедший в «Милан» минувшим летом нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. Как оказалось, он стал одиннадцатым выходцем из своей страны, забившим за конкретный клуб в итальянской Серии А.

По этому параметру «Милан» вышел в единоличные лидеры итальянскому чемпионата, опередив «Интер» с десятью нидерландскими футболистами (Бергкамп, Снейдерс и другие). В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «россонери» сыграет с «Фиорентиной».