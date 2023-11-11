Бремер: «Интер» – отличная команда, но «Ювентус» полон решимости»

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер пообщался с журналистами после матча с «Кальяри».

«Бьянконери» добыли победу (2:1) в матче 12-го тура Серии А, а бразилец отметился забитым мячом на 60-й минуте.

«Меня расстраивало, что до сегодняшнего дня я не мог забить свой первый гол в сезоне, и теперь это наконец-то произошло. Мой дебютный сезон в «Ювентусе» получился трудным, но теперь я ощущаю себя одним из лидеров команды. Мне удалось прибавить, и я надеюсь, что смогу продолжить в том же духе.

Матч с «Интером»? Мы знаем, что это отличная команда, но мы полны решимости – в этом наша сила», – цитирует журналист Николо Скира центрбека.

Встреча «Ювентус» – «Интер» пройдёт 26 ноября.