«Ювентус» переиграл «Кальяри» и возглавил Серию А

В субботу «Ювентус» играл против «Кальяри» и в случае победы выходил на первое место в Серии А. Николас Виола два раза подряд бил по воротам туринцев на первых минутах - промахи. У хозяев первый момент возник под перерыв, когда Уэстон Маккенни чудом не попал в правый угол. После перерыва Федерико Кьеза плотно пробил во вратаря, а в следующем опасном моменте не попал в рамку. Лишь на 60-й минуте был открыт счет, подача с левого фланга в центр штрафной, где Глейсон Бремер головой переправил мяч впритирку со штангой. Вскоре хозяева разыграли угловой, ряд навесов, и от Даниэле Ругани мяч влетел в сетку. Альберто Доссена вернул интригу, и тоже после корнера.

«Ювентус» победил со счетом 2:1 и стал новым лидеров Серии А. Противник в очке над зоной вылета.