Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» переиграл «Кальяри» и возглавил Серию А

11 Ноября 2023 • 22:00 Комментировать (1)
Ювентус
2:1
Кальяри
окончен

В субботу «Ювентус» играл против «Кальяри» и в случае победы выходил на первое место в Серии А. Николас Виола два раза подряд бил по воротам туринцев на первых минутах - промахи. У хозяев первый момент возник под перерыв, когда Уэстон Маккенни чудом не попал в правый угол. После перерыва Федерико Кьеза плотно пробил во вратаря, а в следующем опасном моменте не попал в рамку. Лишь на 60-й минуте был открыт счет, подача с левого фланга в центр штрафной, где Глейсон Бремер головой переправил мяч впритирку со штангой. Вскоре хозяева разыграли угловой, ряд навесов, и от Даниэле Ругани мяч влетел в сетку. Альберто Доссена вернул интригу, и тоже после корнера.

«Ювентус» победил со счетом 2:1 и стал новым лидеров Серии А. Противник в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Ювентус2:1Кальяри
(1:0) Бремер Глейсон60'  
(2:0) Ругани Даниэле70'  
  75'Доссена Альберто (2:1)
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонРугани ДаниэлеКамбьясо Андреа  87' 88' (Николусси Кавилья Ханс ( 88') Маккенни Уэстон  57'Локателли МануэльМиретти Фабио 66' (Айлинг Самуэль ( 66') Костич Филип  82'Кьеза Федерико 81' (Милик Аркадиуш ( 81') Кин Мойзе 66' (Влахович Душан ( 66')
Запасные: Йылдыз КенанПинсольо КарлоХуйсен ДинПерин МаттиаБоэнде Джозеф
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеГольданига ЭдоардоДоссена АльбертоАуджелло ТоммазоПрати МаттеоМакумбу АнтуанЯнкто Якуб 88' (Паволетти Леонардо ( 88') Виола Николас 67' (Ористанио Гаэтано ( 67') Лувумбо Зито  70' 71' (Шомуродов Элдор ( 71') Петанья Андреа 46' (Лападула Джанлука ( 46')
Запасные: Сулемана ИбрахимМанкозу МаркоОберт АдамРадунович БорисДезогус ЯкопоДейола АлессандроХацидиакос ПантелисПерейро ГастонАрести СимонеВетеска МатеушДентелло Пауло
11 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кальяри

Новости по матчу

Сегодня, 11 Ноября
22:30
Бремер: «Интер» – отличная команда, но «Ювентус» полон решимости»
19:30
«Ювентус» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
19:04
​«Ювентус» озвучил состав на матч против «Кальяри»
02:55
Ювентус - Кальяри: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Ноября
23:33
Локателли: «Роналду – один из сильнейших в истории, он уникален»
22:03
«Ювентус» договорился о новом контракте с дисквалифицированным Фаджоли
09 Ноября
22:19
​Ювентус – Кальяри: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 11 ноября 2023
16:57
​«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли
14:28
«Ювентус» провёл переговоры с агентом Филлипса и руководством «Манчестер Сити»
08 Ноября
15:13
Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты
10:50
«Ювентус» провёл переговоры с агентом полузащитника «Атлетико»
07 Ноября
10:43
«Ювентус» знает, что Коста хочет вернуться, но пока не дал ответа футболисту
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
redwhite1959
11 Ноября 2023 в 22:09
Всё вроде бы "Юве" делает в атаке правильно, но в последней трети как-то это всё слишком запрограммированно - и соперник легко "читает" такие ходы. Нет неожиданных ходов, а потому в этой игре оба гола были забиты в ворота "Кальяри" после стандартов. "Старой синьоре" явно не хватает сейчас таких придумщиков какими были ранее Платини, Дель Пьеро и Пирло.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Милан Милан
2
2
4.20 3.45 1.99
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Кальяри Кальяри
2
1
1.42 4.80 8.20
Видео
3 мин
Монца Монца
Торино Торино
0
0
2.40 3.30 3.20
Видео
12.11.23 в 14:30
Наполи Наполи
Эмполи Эмполи
1.26 6.60 11.00
Видео
12.11.23 в 17:00
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
1.99 3.85 3.75
Видео
12.11.23 в 17:00
Удинезе Удинезе
Аталанта Аталанта
3.30 3.40 2.29
Видео
12.11.23 в 20:00
Лацио Лацио
Рома Рома
2.75 3.30 2.70
Видео
12.11.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Фрозиноне Фрозиноне
1.26 6.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
22:30 · Италия. Серия А
Бремер: «Интер» – отличная команда, но «Ювентус» полон решимости»
22:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» переиграл «Кальяри» и возглавил Серию А 1
21:50 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Мы не должны терять очки в таких матчах»
21:44 · Италия. Серия А
​Каннаваро негодует - «в Италии иссякли таланты»
21:35 · Италия. Серия А
​Рейндерс продолжил дело Гуллита
20:40 · Италия. Серия А
Пиоли: «Рейндерс - очень перспективный игрок»
19:52 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Дорого заплатили за ошибки»
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
19:15 · Италия. Серия А
​Жиру заработал удаление за эмоциональное общение с арбитром
19:12 · Италия. Серия А
​Бруно Джордано: «Интер» - фаворит Серии А»
19:10 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизяна просмотрят скауты двух клубов Серии А
19:04 · Италия. Серия А
​«Ювентус» озвучил состав на матч против «Кальяри»
18:59 · Италия. Серия А
«Лечче» с 0:2 только из-за ВАРа не вырвал победу в матче с «Миланом»
16:30 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
16:21 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука
Все новости
Рекомендуем