​Рейндерс: «Мы не должны терять очки в таких матчах»

Итальянский «Милан» снова потерял очки, находясь по ходу игры в выгодной позиции - подопечные Стефано Пиоли вели в счете в два мяча, но в итоге получили лишь очко вместо трех. Тиджани Рейндерс, забивший в этой игре свой первый мяч в составе «Милана», расстроен подобным итогом матча.

- Мы лидировали с преимуществом в два мяча, в таких обстоятельствах мы не могли позволить себе сдать этот матч. Нам надо еще раз пересмотреть его, проанализировать и выучит ошибки. Мы ведь так хорошо начали, вели в счете к перерыву с преимуществом в два мяча, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.