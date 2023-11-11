​Каннаваро негодует - «в Италии иссякли таланты»

Бывший чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» в 2006 году, Фабио Каннаваро, считает, что итальянский футбол переживает глубокий кризис, несмотря на то, что сборная страны является действующим чемпионом Европы. Однако после этого сборная Италии не смогла попасть на чемпионат мира.

- Мы должны спросить себя, почему мы не можем квалифицироваться на чемпионат мира, сейчас и квалификация на чемпионат Европы в опасности. Для итальянской сборной такой проблемы никогда не было. Что происходит? - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.