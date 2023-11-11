​Рейндерс продолжил дело Гуллита

В двенадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» не сумел переиграть в гостях «Лечче», но нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс забил свой первый гол за «Милан». Чем, как оказалось, он повторил свершение знаменитого Рууда Гуллита, ибо именно он, Гуллит, представитель великой тройки, в которой состояли также Франк Райкард и Марко ван Бастен, был последним нидерландским игроком, забивавшим за «Милан» в ворота «Лечче».

Это случилось седьмого апреля 1991 года. С тех пор нидерландские игроки не забивали в ворота «Лечче» - вплоть до сегодняшнего дня.

В следующем, тринадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Фиорентиной».