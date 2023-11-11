Пиоли: «Рейндерс - очень перспективный игрок»

Итальянский «Милан» не смог обыграть «Лечче» в двенадцатом туре Серии А, команда Стефано Пиоли забила два гола в первом тайме, но пропустили два во втором. Один из мячей забил нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс, он стал для новобранца клуба первым в его составе. Стефано Пиоли, наставник клуба, доволен его прогрессом.

- Он - интеллигентный и техничный футболист. Сегодня он мог забить больше мячей. Он должен прогрессировать и дальше, потому что Тиджани - очень перспективный футболист, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» примет «Фиорентину».