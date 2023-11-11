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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Дорого заплатили за ошибки»

11 Ноября 2023 • 19:52 Комментировать
Лечче
2:2
Милан

В двенадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» отправился в гости в Лечче, и игра сложилась по той же схеме, как и недавний матч с другими южанами - из «Наполи». Вновь «Милан» забил два мяча в первом тайме - и вновь пропустил два во втором. Наставник клуба Стефано Пиоли посетовал на ошибки, которые дорого обходятся клубу.

- Конечно, я расстроен. Во втором тайме мы играли лениво, совершенно непривычно для нас. Были шансы сделать счет 3:0, вместо этого мы предоставили сопернику пространство и он сравнял счет. Мы слишком дорого платим за ошибки, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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