​Жиру заработал удаление за эмоциональное общение с арбитром

В субботу вечером в итальянской Серии А проходил матч между «Лечче» и «Миланом». Команда Стефано Пиоли растранжирила перевес в два мяча – после финального свистка на табло горел счёт 2:2. Как следствие, серия «россонери» без побед в чемпионате Италии достигла уже четырёх матчей.

Стоит сказать, что в добавленное ко второму тайму время удаление заработал нападающий «Милана» Оливье Жиру. Француз активно спорил с судьей и увидел перед собой жёлтую карточку. Предупреждение не успокоило Жиру, и он продолжил говорить с судьей в непозволительном тоне. В итоге Жиру получил красную карточку.

В следующем туре Серии А «Милан» 25 ноября будет играть против «Фиорентины» на своём поле.