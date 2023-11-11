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Чемпионат Италии. Серия А

​Бруно Джордано: «Интер» - фаворит Серии А»

11 Ноября 2023 • 19:12 Комментировать

Бывший итальянский футболист Бруно Джордано (не путать с сожженным астрономом и философом Джордано Бруно!), выступавший в Серии А в составе «Наполи» времен Диего Марадоны, поделился своим прогнозом на исход чемпионата Италии. По его словам, миланский «Интер» является фаворитом чемпионата.

- Сейчас все выглядит так, словно «Интер» - фаворит чемпионата. Но еще месяц назад все было иначе. Может, еще вернется «Милан», надеюсь также на «Наполи», может, «Ювентус» удачно сработает на трансферном рынке в январе. В общем, все еще впереди, - цитирует слова Бруно Джордано pianetamilan.it.


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Интер Милан Бруно Джордано
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