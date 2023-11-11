​«Ювентус» озвучил состав на матч против «Кальяри»

В субботу вечером «Ювентус» в рамках 12-го тура чемпионата Италии будет принимать «Кальяри». Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри решил включить в стартовый состав таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Кьеза, Кин.

Игра между «Ювентусом» и «Кальяри» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.