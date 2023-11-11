Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» озвучил состав на матч против «Кальяри»

11 Ноября 2023 • 19:04 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
1 1.38 X 5.00 2 9.00
Через 0 ч. 10 мин.

В субботу вечером «Ювентус» в рамках 12-го тура чемпионата Италии будет принимать «Кальяри». Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри решил включить в стартовый состав таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Кьеза, Кин.

Игра между «Ювентусом» и «Кальяри» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

Новости по матчу

Сегодня, 11 Ноября
19:30
«Ювентус» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
02:55
Ювентус - Кальяри: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Ноября
23:33
Локателли: «Роналду – один из сильнейших в истории, он уникален»
22:03
«Ювентус» договорился о новом контракте с дисквалифицированным Фаджоли
09 Ноября
22:19
​Ювентус – Кальяри: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 11 ноября 2023
16:57
​«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли
14:28
«Ювентус» провёл переговоры с агентом Филлипса и руководством «Манчестер Сити»
08 Ноября
15:13
Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты
10:50
«Ювентус» провёл переговоры с агентом полузащитника «Атлетико»
07 Ноября
10:43
«Ювентус» знает, что Коста хочет вернуться, но пока не дал ответа футболисту
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС КАЛЬЯРИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Милан Милан
2
2
4.20 3.45 1.99
Видео
11.11.23 в 20:00
Ювентус Ювентус
Кальяри Кальяри
1.42 4.80 8.20
Видео
11.11.23 в 22:45
Монца Монца
Торино Торино
2.40 3.30 3.20
Видео
12.11.23 в 14:30
Наполи Наполи
Эмполи Эмполи
1.26 6.60 11.00
Видео
12.11.23 в 17:00
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
1.99 3.85 3.75
Видео
12.11.23 в 17:00
Удинезе Удинезе
Аталанта Аталанта
3.30 3.40 2.29
Видео
12.11.23 в 20:00
Лацио Лацио
Рома Рома
2.75 3.30 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:15 · Италия. Серия А
​Жиру заработал удаление за эмоциональное общение с арбитром
19:12 · Италия. Серия А
​Бруно Джордано: «Интер» - фаворит Серии А»
19:10 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизяна просмотрят скауты двух клубов Серии А
19:04 · Италия. Серия А
​«Ювентус» озвучил состав на матч против «Кальяри»
18:59 · Италия. Серия А
«Лечче» с 0:2 только из-за ВАРа не вырвал победу в матче с «Миланом»
16:30 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
16:21 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука
15:48 · Италия. Серия А
​Леау и Жиру – в основе «Милана» на матч против «Лечче»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Советую Осимхену перейти в «Челси»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить центрального нападающего за 70 миллионов евро 1
10:27 · Италия. Серия А
«Наполи» продлит контракт с Политано
03:13 · Германия. Бундеслига
​«Милан» интересуется Гирасси
02:56 · Италия. Серия А
​Зидан назвал самого проблемного для него защитника времён карьеры игрока
02:29 · Италия. Серия А
Алексис Санчес решил, где хочет продолжить карьеру слухи
Все новости
Рекомендуем