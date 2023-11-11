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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» с 0:2 только из-за ВАРа не вырвал победу в матче с «Миланом»

11 Ноября 2023 • 18:59 Комментировать
Лечче
2:2
Милан
окончен

В 12-м туре чемпионата Италии встретились «Лечче» и «Милан», которые достаточно давно для себя не побеждали. В середине первого тайма Ноа Окафор продвинулся по лицевой линии и точно прострелил под удар Оливье Жиру - 0:1. Вскоре Тиджани Рейндерс ворвался в штрафную, обыграл соперника и был точен - 0:2. Соперник ответил двумя голевыми атаками почти подряд, но уже после перерыва. Никола Сансоне отыграл один мяч после подачи углового. Сансоне здорово сыграл в отборе, двинулся вперед и создал голевой момент партнеру, и Ламек Банда сравнял счет - 2:2. Сансоне в концовке пробил в штангу, счет не изменился до последней минуты, когда Оливье Жиру наспорил с арбитром на две желтые карточки, а Роберто Пикколи тут же забил третий гол. Но 3:2 на табло было недолго, отменили взятие ворот из-за фола - 2:2.

«Россонери» не могут победить вот уже четыре матча кряду, но остаются на третьей строчке. Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Лечче2:2Милан
  28'Жиру Оливье (0:1)
  35'Рейндерс Тиджани (0:2)
(1:2) Сансоне Никола66'  

(2:2) Банда Ламек 70'

  
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоДоргу ПатрикКаба Мохамед 63' (Пикколи Роберто ( 63'  85') Рамадани Юльбер  45'Рафья Хамза 57' (Гонсалес Хоан ( 57'  90') Стрефецца Габриэль  62' 63' (Блен Алексис ( 63') Крстович Никола 63' (Сансоне Никола ( 63') Банда Ламек 87' (Венути Лоренцо ( 87')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньСмаилович ЗинединТуба АхмедДермаку КастриотБранколлини ФедерикоБурнете КаталинГалло АнтониноЛистковски МарчинУден Реми
Меньян МайкКалабрия Давиде  81' 46' (Муса Юнус ( 46'  80') Тиав МаликТомори ФикайоЭрнандес Тео  44'Крунич РадеРейндерс ТиджаниЧуквуэзе Саму 79' (Йович Лука ( 79') Побега Томмазо 71' (Флоренци Алессандро ( 71'  90') Леау Рафаэл 10' (Окафор Ноа ( 10') Жиру Оливье
Запасные: Лофтус-Чик РубенАдли ЯсинРомеро ЛукаМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава Лапо
11 ноября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лечче

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