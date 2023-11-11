«Лечче» с 0:2 только из-за ВАРа не вырвал победу в матче с «Миланом»

В 12-м туре чемпионата Италии встретились «Лечче» и «Милан», которые достаточно давно для себя не побеждали. В середине первого тайма Ноа Окафор продвинулся по лицевой линии и точно прострелил под удар Оливье Жиру - 0:1. Вскоре Тиджани Рейндерс ворвался в штрафную, обыграл соперника и был точен - 0:2. Соперник ответил двумя голевыми атаками почти подряд, но уже после перерыва. Никола Сансоне отыграл один мяч после подачи углового. Сансоне здорово сыграл в отборе, двинулся вперед и создал голевой момент партнеру, и Ламек Банда сравнял счет - 2:2. Сансоне в концовке пробил в штангу, счет не изменился до последней минуты, когда Оливье Жиру наспорил с арбитром на две желтые карточки, а Роберто Пикколи тут же забил третий гол. Но 3:2 на табло было недолго, отменили взятие ворот из-за фола - 2:2.

«Россонери» не могут победить вот уже четыре матча кряду, но остаются на третьей строчке. Соперник - 13-й.