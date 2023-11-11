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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау и Жиру – в основе «Милана» на матч против «Лечче»

11 Ноября 2023 • 15:48 Комментировать
Лечче
...
Милан
1 5.60 X 3.85 2 1.68
Через 0 ч. 14 мин.

В субботу «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Побега, Крунич, Рейндерс, Чуквуэзе, Жиру, Леау.

Матч «Лечче» - «Милан» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в трёх последних турах Серии А «Милан» смог набрать только одно очко. В субботу «россонери» постараются вернуться на тропу побед. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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ЛЕЧЧЕ МИЛАН
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