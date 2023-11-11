​Леау и Жиру – в основе «Милана» на матч против «Лечче»

В субботу «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Побега, Крунич, Рейндерс, Чуквуэзе, Жиру, Леау.

Матч «Лечче» - «Милан» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в трёх последних турах Серии А «Милан» смог набрать только одно очко. В субботу «россонери» постараются вернуться на тропу побед.