«Ювентус» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Кальяри».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Кальяри
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Протокол игры
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Ругани Даниэле•Камбьясо Андреа•Маккенни Уэстон•Локателли Мануэль•Миретти Фабио•Костич Филип•Кьеза Федерико•Кин Мойзе
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Гольданига Эдоардо•Доссена Альберто•Ауджелло Томмазо•Макумбу Антуан•Прати Маттео•Янкто Якуб•Виола Николас•Петанья Андреа•Лувумбо Зито
11 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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