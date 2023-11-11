«Наполи» продлит контракт с Политано

Атакующий полузащитник Маттео Политано близок к пролонгации сотрудничества с «Наполи», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Как стало известно инсайдеру, в ближайшие несколько дней руководство клуба проведет встречу с агентом футболиста, на которой будут согласованы все детали нового трудового договора. Сам Политано выразил желание остаться в «Наполи».

В текущем сезоне чемпионата Италии 30-летний вингер провел 11 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.