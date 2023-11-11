​Зидан назвал самого проблемного для него защитника времён карьеры игрока

Бывший обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 1998 года, Зинедин Зидан, дал совместное с Лионелем Месси интервью компании Adidas. В нем выступавший за такие клубы, как «Бордо», «Ювентус» и «Реал» Зидан назвал имя защитников, с которыми ему приходилось сложнее всего. Речь о двух игрока, выступавших в основном в итальянском чемпионате.

- Паоло Мальдини был самым сильным моим оппонентом, очень умный, интеллигентный защитник, но и жесткий в то же время. Сложно также было и с Лилианом Тюрамом, - Зидан не забыл похвалить и своего соотечественника и партнера по славной кампании 1998 года.