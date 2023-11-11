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Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес решил, где хочет продолжить карьеру слухи

11 Ноября 2023 • 02:29 Комментировать
Интер Милан
...
Фрозиноне
1 1.20 X 7.60 2 14.00
12.11 22:45

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес готов покинуть Европу по окончании сезона.

Чилиец пополнил состав «нерадзурри» в августе, подписав контракт на один год. Судя по всему, стороны завершат сотрудничество, когда текущий договор подойдёт к концу. Согласно сведениям Tudn, Санчес планирует переехать в США или Мексику. 34-летнему футболисту интересны варианты с присоединением к «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Америке».

Алексис Санчес принял участие в девяти матчах «Интера» в текущем сезоне, записав на свой счёт один забитый мяч. Прошлую кампанию форвард провёл во французском «Марселе».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лос-Анджелес Гэлакси Алексис Санчес Клуб Америка трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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