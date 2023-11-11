Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес готов покинуть Европу по окончании сезона.

Чилиец пополнил состав «нерадзурри» в августе, подписав контракт на один год. Судя по всему, стороны завершат сотрудничество, когда текущий договор подойдёт к концу. Согласно сведениям Tudn, Санчес планирует переехать в США или Мексику. 34-летнему футболисту интересны варианты с присоединением к «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Америке».

Алексис Санчес принял участие в девяти матчах «Интера» в текущем сезоне, записав на свой счёт один забитый мяч. Прошлую кампанию форвард провёл во французском «Марселе».