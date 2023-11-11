​Камада ропщет - хочет больше играть

Японский полузащитник Даити Камада перешел в римский «Лацио» прошлым летом, но он уже ропщет - Камада недоволен малым количеством игрового времени в своем новом клубе.

-Честно говоря, не думал, что буду играть так мало. У меня хорошие отношения с партнерами по команде и болельщиками, но этого мало, чтобы быть довольным новым клубом, профессиональны футболист должен играть, - цитирует слова Камады итальянское новостное агентство ITASportPress.

Пожелаем японцу выйти на поле и принести победу клубу уже в ближайшем матче итальянского чемпионата - ведь это будет дерби с «Ромой»!