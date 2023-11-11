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Чемпионат Италии. Серия А

​Камада ропщет - хочет больше играть

11 Ноября 2023 • 02:28 Комментировать
Лацио
...
Рома
1 2.95 X 3.10 2 2.65
12.11 20:00

Японский полузащитник Даити Камада перешел в римский «Лацио» прошлым летом, но он уже ропщет - Камада недоволен малым количеством игрового времени в своем новом клубе.

-Честно говоря, не думал, что буду играть так мало. У меня хорошие отношения с партнерами по команде и болельщиками, но этого мало, чтобы быть довольным новым клубом, профессиональны футболист должен играть, - цитирует слова Камады итальянское новостное агентство ITASportPress.

Пожелаем японцу выйти на поле и принести победу клубу уже в ближайшем матче итальянского чемпионата - ведь это будет дерби с «Ромой»!


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Даити Камада

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