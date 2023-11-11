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Чемпионат Италии. Серия А

Дрэгушин - второй румынский игрок, забивший за «Дженоа» в Серии А

11 Ноября 2023 • 01:30 Комментировать
Дженоа
1:0
Верона

В Италии стартовал очередной, двенадцатый тур Серии А, «Дженоа» переиграл «Верону» благодаря голу, забитому, что называется, «в раздевалку». Отличиться удалось Раду Дрэгушину, румынский игрок стал лишь вторым футболистом из своей страны, забивавшим за «Дженоа» в матче высшей лиги итальянского футбола.

А первым был хорошо знакомый российским любителям футбола Дан Петреску, двенадцатого сентября 1993 года он поразил ворота «Пармы».

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Дженоа» сыграет на выезде с «Фрозиноне». Этот матч состоится двадцать шестого ноября.


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