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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» продлил неудачную серию «Вероны»

11 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Дженоа
1:0
Верона
окончен

Во втором матче 12-го тура Серии А сыграли представители нижней части таблицы, «Дженоа» и «Верона». Хозяева выглядели намного активнее, но первые моменты создали в конце тайма. Калеб Экубан зарядил в штангу, а в следующей атаке Раду Дрэгушин с лета вколотил мяч в сетку. В середине второй половины встречи Филиппо Терраччано также проверил на прочность каркас ворот.

1:0, «Дженоа» с 14 очками поднимается на 13-е место, соперник после пятого поражения подряд остается третьим с конца.

Протокол игры  
Дженоа1:0Верона
(1:0) Дрэгушин Раду44'  
Мартинес ХосепДрэгушин РадуБани Маттиа 41' (Де Винтер Кони ( 41') Васкес Хоан  49'Сабелли СтефаноФрендруп МортенБадель Милан 86' (Торсби Мортен ( 86') Стротман Кевин 86' (Малиновский Руслан ( 86') Хапс Ридгесиано 87' (Маттурро Алан ( 87') Экубан Калеб 54' (Пушкаш Георге ( 54') Гудмундссон Альберт
Запасные: Леали НиколаКутлу БерканХефти СильванФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеГальдамес ПаблоАарон МартинЯгелло Филип
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоХиен Исак  26'Амионе Бруно 71' (Дуда Ондрей ( 71'  86') Терраччано Филиппо  60'Фолоруншо Майкл 87' (Сапонара Риккардо ( 87') Онгла МартинСуслов Томаш 63' (Хуан Мануэль Крус ( 63') Дойг Джош 63' (Фараони Марко ( 63'  67') Бонаццоли Федерико 46' (Нгонж Сириль ( 46') Джурич Милан II
Запасные: Матеус ЧарлисМбула ХордиБерарди АлессандроКоппола ДиегоТчатчуа ДжексонСердар СуатПерилли Симоне
10 ноября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Верона

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Дженоа – Верона: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 10 ноября 2023 года
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Сегодня, 11 Ноября
00:41 · Италия. Серия А
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