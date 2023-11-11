«Дженоа» продлил неудачную серию «Вероны»

Во втором матче 12-го тура Серии А сыграли представители нижней части таблицы, «Дженоа» и «Верона». Хозяева выглядели намного активнее, но первые моменты создали в конце тайма. Калеб Экубан зарядил в штангу, а в следующей атаке Раду Дрэгушин с лета вколотил мяч в сетку. В середине второй половины встречи Филиппо Терраччано также проверил на прочность каркас ворот.

1:0, «Дженоа» с 14 очками поднимается на 13-е место, соперник после пятого поражения подряд остается третьим с конца.