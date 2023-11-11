«Дженоа» продлил неудачную серию «Вероны»

Во втором матче 12-го тура Серии А сыграли представители нижней части таблицы, «Дженоа» и «Верона». Хозяева выглядели намного активнее, но первые моменты создали в конце тайма. Калеб Экубан зарядил в штангу, а в следующей атаке Раду Дрэгушин с лета вколотил мяч в сетку. В середине второй половины встречи Филиппо Терраччано также проверил на прочность каркас ворот.
1:0, «Дженоа» с 14 очками поднимается на 13-е место, соперник после пятого поражения подряд остается третьим с конца.
Протокол игры
|(1:0) Дрэгушин Раду44'
Мартинес Хосеп•Дрэгушин Раду•Бани Маттиа41' (Де Винтер Кони (41') •Васкес Хоан• 49'Сабелли Стефано•Френдруп Мортен•Бадель Милан86' (Торсби Мортен (86') •Стротман Кевин86' (Малиновский Руслан (86') •Хапс Ридгесиано87' (Маттурро Алан (87') •Экубан Калеб54' (Пушкаш Георге (54') •Гудмундссон Альберт
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак• 26'Амионе Бруно71' (Дуда Ондрей (71') • 86'Терраччано Филиппо• 60'Фолоруншо Майкл87' (Сапонара Риккардо (87') •Онгла Мартин•Суслов Томаш63' (Хуан Мануэль Крус (63') •Дойг Джош63' (Фараони Марко (63') • 67'Бонаццоли Федерико46' (Нгонж Сириль (46') •Джурич Милан II
10 ноября. Стадион "Луиджи Феррарис".
Бан пользователя