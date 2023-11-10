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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли: «Роналду – один из сильнейших в истории, он уникален»

10 Ноября 2023 • 23:33 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
1 1.40 X 4.90 2 9.00
Через 20 ч. 6 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли вспомнил, как выступал вместе с Криштиану Роналду.

Звёздный португальский форвард представлял цвета «старой синьоры» с 2018 по 2021 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«Я считаю Криштиану Роналду одним из сильнейших футболистов в истории, он действительно уникален. Я дебютировал в «Ювентусе», когда он проводил свой последний матч в команде, и я буду рассказывать об этом своему сыну», – высказался Локателли в беседе с официальным каналом «бьянконери».

Криштиану Роналду провёл 134 матча за «Ювентус», отметившись 101 голом. В настоящий момент нападающий выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Мануэль Локателли ещё теги

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