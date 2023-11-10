Правый защитник миланского «Интера» Хуан Куадрадо заинтересовал представителей чемпионата Бразилии.

Колумбийский футболист пополнил ряды «нерадзурри» летом текущего года, перебравшись из «Ювентуса» на правах свободного агента. Из-за травм 35-летний ветеран нечасто появляется на поле, и уже в скором времени, по слухам, может покинуть клуб. Как утверждает журналист Экрем Конур, уже сейчас на латераля претендуют два бразильских клуба, названия которых пока не раскрываются.

Хуан Куадрадо принял участие в четырёх матчах «Интера» в нынешней кампании, записав себе в актив одну голевую передачу. Контракт игрока рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 4 млн евро.