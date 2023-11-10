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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Интера» может продолжить карьеру в Бразилии слухи

10 Ноября 2023 • 22:11 Комментировать
Интер Милан
...
Фрозиноне
1 1.20 X 7.60 2 14.00
12.11 22:45

Правый защитник миланского «Интера» Хуан Куадрадо заинтересовал представителей чемпионата Бразилии.

Колумбийский футболист пополнил ряды «нерадзурри» летом текущего года, перебравшись из «Ювентуса» на правах свободного агента. Из-за травм 35-летний ветеран нечасто появляется на поле, и уже в скором времени, по слухам, может покинуть клуб. Как утверждает журналист Экрем Конур, уже сейчас на латераля претендуют два бразильских клуба, названия которых пока не раскрываются.

Хуан Куадрадо принял участие в четырёх матчах «Интера» в нынешней кампании, записав себе в актив одну голевую передачу. Контракт игрока рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 4 млн евро.

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