Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» договорился о новом контракте с дисквалифицированным Фаджоли

10 Ноября 2023 • 22:03 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
1 1.40 X 4.90 2 9.00
Через 21 ч. 37 мин.

«Ювентус» и Николо Фаджоли полностью согласовали условия нового контракта.

22-летний футболист был отстранён на семь месяцев за нелегальные ставки, тем не менее, как стало известно ещё в октябре, «Ювентус» намерен продлить договор с полузащитником. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Фаджоли уже ответил согласием на предложение «старой синьоры». Сделка рассчитана до 2028 года. Кроме того, как и ожидалось, итальянец получил повышение к зарплате.

Николо Фаджоли успел провести шесть матчей в текущем сезоне, отметившись одним ассистом. Его дисквалификация подойдёт к концу в мае.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли

Новости по матчу

09 Ноября
22:19
​Ювентус – Кальяри: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 11 ноября 2023
16:57
​«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли
14:28
«Ювентус» провёл переговоры с агентом Филлипса и руководством «Манчестер Сити»
08 Ноября
15:13
Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты
10:50
«Ювентус» провёл переговоры с агентом полузащитника «Атлетико»
07 Ноября
10:43
«Ювентус» знает, что Коста хочет вернуться, но пока не дал ответа футболисту
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС КАЛЬЯРИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
97 мин
Сассуоло Сассуоло
Салернитана Салернитана
2
2
1.78 4.00 4.50
Видео
10.11.23 в 22:45
Дженоа Дженоа
Верона Верона
1.96 3.55 4.20
Видео
11.11.23 в 17:00
Лечче Лечче
Милан Милан
4.20 3.45 1.99
Видео
11.11.23 в 20:00
Ювентус Ювентус
Кальяри Кальяри
1.42 4.80 8.20
Видео
11.11.23 в 22:45
Монца Монца
Торино Торино
2.40 3.30 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
22:11 · Италия. Серия А
Защитник «Интера» может продолжить карьеру в Бразилии слухи
22:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Сперцяну по силам заиграть в «Ювентусе»
22:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился о новом контракте с дисквалифицированным Фаджоли
21:31 · Италия. Серия А
34-летний тренер может заменить Руди Гарсию в «Наполи» слухи
21:14 · Италия. Серия А
Диа забил 20 голов в двух последних сезонах Серии А – только два игрока отличались чаще
20:33 · Италия. Серия А
Балотелли: «Доннарумма остался бы в «Милане», если бы всё зависело от него»
19:59 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес – лучший игрок Серии А в октябре
18:12 · Италия. Серия А
​Руди Гарсию могут уволить из «Наполи» уже на днях
17:00 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: Миранчук должен остаться в Италии
13:42 · Россия. Премьер-лига
В «Ювентусе» отреагировали на новость о Сперцяне
09:50 · Италия. Серия А
Корнеев - о Миранчуке: «Аталанта» поступила как «собака на сене»
09:44 · Италия. Серия А
«Рома» приняла решение по Лукаку
09:31 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры по трансферу португальского игрока
05:32 · Италия. Серия А
​В своём следующем матче футболисты «Интера» сыграют в футболках с логотипами Qatar Airways
03:53 · Италия. Серия А
Бонуччи приятно впечатлён Распадори
Все новости
Рекомендуем