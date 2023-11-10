«Ювентус» договорился о новом контракте с дисквалифицированным Фаджоли

«Ювентус» и Николо Фаджоли полностью согласовали условия нового контракта.

22-летний футболист был отстранён на семь месяцев за нелегальные ставки, тем не менее, как стало известно ещё в октябре, «Ювентус» намерен продлить договор с полузащитником. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Фаджоли уже ответил согласием на предложение «старой синьоры». Сделка рассчитана до 2028 года. Кроме того, как и ожидалось, итальянец получил повышение к зарплате.

Николо Фаджоли успел провести шесть матчей в текущем сезоне, отметившись одним ассистом. Его дисквалификация подойдёт к концу в мае.