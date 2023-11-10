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Чемпионат Италии. Серия А

34-летний тренер может заменить Руди Гарсию в «Наполи» слухи

10 Ноября 2023 • 21:31 Комментировать
Монпелье
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Ницца
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Через 0 ч. 37 мин.

«Наполи» присматривается к главному тренеру «Ниццы» Франческо Фариоли.

В неаполитанском клубе не уверены в будущем нынешнего наставника Руди Гарсии, показывающего, по мнению руководства, не лучшие результаты. Как сообщает TMW, список потенциальных сменщиков француза пополнил Фариоли, работающий во французской «Ницце». За 34-летним итальянским специалистом также следят другие гранды европейского футбола.

«Ницца» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 после 11 туров. Команда набрала 25 очков и не потерпела ни одного поражения.

Франческо Фариоли работал в тренерском штабе Роберто де Дзерби, когда тот возглавлял «Беневенто» и «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Наполи Руди Гарсия Франческо Фариоли ещё теги

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