«Наполи» присматривается к главному тренеру «Ниццы» Франческо Фариоли.

В неаполитанском клубе не уверены в будущем нынешнего наставника Руди Гарсии, показывающего, по мнению руководства, не лучшие результаты. Как сообщает TMW, список потенциальных сменщиков француза пополнил Фариоли, работающий во французской «Ницце». За 34-летним итальянским специалистом также следят другие гранды европейского футбола.

«Ницца» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 после 11 туров. Команда набрала 25 очков и не потерпела ни одного поражения.

Франческо Фариоли работал в тренерском штабе Роберто де Дзерби, когда тот возглавлял «Беневенто» и «Сассуоло».