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Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли: «Доннарумма остался бы в «Милане», если бы всё зависело от него»

10 Ноября 2023 • 20:33 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Итальянский нападающий Марио Балотелли поделился мыслями о карьере Джанлуиджи Доннаруммы.

Голкипер начинал свою карьеру в «Милане», завоевав место в стартовом составе в юные годы, однако в 2021 году не стал продлевать контракт с клубом, перебравшись в итоге в «ПСЖ». В недавнем матче «россонери» против парижан болельщики итальянского гранда устроили своему бывшему игроку «тёплый» приём.

«Мне было жаль Доннарумму. Возможно, болельщики «Милана» не понимают, что на самом деле произошло. Он не заслуживает такого отношения к себе, но, кажется, у него нет возможности рассказать всю правду.

Я верю, что Джанлуиджи остался бы в «Милане», если бы это зависело от него. Я знаю, что произошло [в 2021 году], и для меня он не виноват», – цитирует MilanReports Балотелли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Марио Балотелли Джанлуиджи Доннарумма ещё теги

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